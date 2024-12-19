Обход Нижнекамска и Набережных Челнов откроют в ближайшие дни

В ближайшие дни в Татарстане планируют открыть обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 90 км. Об этом сообщил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в Казани на XIХ съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

Строящийся участок должен стать частью трассы М-12. Всего в текущем году на дорожные работы в республике выделили более 23 млрд руб.

Рустам Минниханов отметил, что строительство платной дороги Алексеевское — Альметьевск, работы по Вознесенскому тракту и Горьковскому шоссе также движутся к завершению.

Влас Северин