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Раис Татарстана инициировал расследование против недобросовестного застройщика

В мае, получив жалобы от жителей Татарстана о неисполнении обязательств застройщика «Таунхаусы и дома», раис республики Рустам Минниханов обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить действия подрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Раис Татарстана инициировал расследование против недобросовестного застройщика

Раис Татарстана инициировал расследование против недобросовестного застройщика

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Раис Татарстана инициировал расследование против недобросовестного застройщика

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В результате проверки установлено, что речь идет о строительстве индивидуальных жилых домов. На них нет договоров долевого участия, а потерпевшие не попадают под категорию обманутых дольщиков.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). В результате расследования обвинение было предъявлено четырем людям. Двое из них находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом. Имущество обвиняемых в размере 38 млн руб. арестовано. Сумма ущерба следствием не озвучивалась.

«Дальнейшие действия будут проводиться согласно закону»,— сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

В июне 2024 года учредителя строительной компании «Таунхаусы и дома» Артура Валиуллина отправили в СИЗО.

По данным портала Rusprofile, фирма-застройщик с уставным капиталом в 10 тыс. руб. зарегистрирована в 2023 году в деревне Куюки. В прошлом году выручка «Таунхаусов и домов» составила 5,6 млн руб., прибыль компании ушла в минус на 567 тыс. руб.

Диана Соловьёва

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