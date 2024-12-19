Главные новости за 19 декабря. Воронеж, Курск, Липецк

Участникам боевых действий в Курской области пересчитают выплаты.

Доработанный генплан Воронежа могут принять до конца года.

В правительстве Липецкой области появятся министры и министерства.

Дело о взятках экс-доцента воронежского института ФСИН снова передали в суд.

Хинштейн договорился о снижении стоимости строительства школы в Курске, подорожавшей до 4,8 млрд руб.

В Воронеже из-за неуплаты 270 млн рублей налогов арестовали отель Marton Business.

Липецкий облсовет поддержал назначение Оксаны Хлякиной детским омбудсменом региона.

В Воронеже 19-летнего парня приговорили к 16 годам колонии за госзизмену и участие в террористической организации.

Воронежцам назвали суммы компенсаций за снос гаражей у Центрального стадиона профсоюзов.