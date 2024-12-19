Главные новости за 19 декабря. Воронеж, Курск, Липецк
Участникам боевых действий в Курской области пересчитают выплаты.
Доработанный генплан Воронежа могут принять до конца года.
В правительстве Липецкой области появятся министры и министерства.
Дело о взятках экс-доцента воронежского института ФСИН снова передали в суд.
Хинштейн договорился о снижении стоимости строительства школы в Курске, подорожавшей до 4,8 млрд руб.
В Воронеже из-за неуплаты 270 млн рублей налогов арестовали отель Marton Business.
Липецкий облсовет поддержал назначение Оксаны Хлякиной детским омбудсменом региона.
В Воронеже 19-летнего парня приговорили к 16 годам колонии за госзизмену и участие в террористической организации.
Воронежцам назвали суммы компенсаций за снос гаражей у Центрального стадиона профсоюзов.