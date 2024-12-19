Хинштейн договорился о снижении стоимости строительства «мегашколы» в Курске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что договорился с концессионером школы на 1,6 тыс. мест в облцентре — ООО «Прошкола» (проект группы ВЭБ.РФ) — о корректировке стоимости строительства объекта «в сторону удешевления». По данным главы региона, цена работ, предварительно, составляет 4,8 млрд руб., что в два раза больше изначального объема инвестиций в 2,9 млрд.

По словам врио губернатора, строительство выполнено на 26%, возведен каркас учебного заведения. «Область свои обязательства выполнила и перечислила все средства в размере более 800 млн руб. В наших непростых условиях регион просто не в силах дополнительно найти такие большие деньги»,— пояснил господин Хинштейн.

Глава региона добавил, что «причины происходящего носят объективный характер». В числе причин он назвал поэтапную приостановку работ концессионера с августа из-за действующего в регионе режима ЧС. «Увеличилась и площадь объекта: из-за новых требований расширились коридоры и эвакуационные выходы, выросла наполняемость классов, добавили еще одну чашу бассейна, а также тир. Свою роль сыграло и увеличение ключевой ставки ЦБ»,— сказал Александр Хинштейн и добавил, что школу необходимо достроить. В ноябре курский минобр называл планируемой датой открытия учебного заведения 1 сентября 2025 года.

О строительстве школы два с половиной года назад объявил на тот момент губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявлял, что объект введут в эксплуатацию до конца 2024 года.

Анастасия Колпачева