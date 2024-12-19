Дело о взятках экс-доцента воронежского института ФСИН снова передали в суд

В Центральный райсуд Воронежа поступило уголовное дело бывшего доцента кафедры организации режима охраны и конвоирования местного института ФСИН Марии Лопиной. Согласно картотеке дел, она обвиняется в шести эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Первое заседание по делу пока не назначено.

Уголовное дело будет рассматриваться во второй раз. В начале 2023 года Коминтерновский райсуд признал Лопину виновной в преступлениях и назначил ей три с половиной года колонии общего режима. Позже Воронежский облсуд отменил приговор, отпустив экс-преподавателя из-под стражи. Дело после этого вернули в прокуратуру.

По версии следствия, Мария Лопина в 2018–2019 годах получала от студентов деньги за подготовку для них выпускных квалификационных работ и их допуска к защите. В уголовном деле указаны шесть эпизодов получения преподавательницей по 25 тыс. руб. наличными и банковскими переводами. Она признавала вину частично, утверждая, что получала деньги на законных основаниях. Во время расследования уголовного дела Лопина находилась под домашним арестом.

Сергей Толмачев