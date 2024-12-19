Воронежцам назвали суммы компенсаций за снос гаражей у Центрального стадиона

Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области направило собственникам гаражей и хозпостроек у Центрального стадиона профсоюзов первые проекты соглашений с предложениями о сумме компенсаций за предстоящий снос строений. Об этом сообщили в правительстве региона.

В облправительстве отметили, что сумма компенсации рассчитана независимыми оценщиками. Она совпадает с рыночной стоимостью объектов или превышает ее. Оценка ряда построек продолжается. Уточняется, что речь идет о собственниках законных строений, демонтаж незаконных уже начали собственники и городская администрация.

«Землю и недвижимость планируется использовать для государственных нужд в соответствии с приказами министерства от 31 октября и 28 ноября 2024 года. Это необходимо не только для предстоящего строительства Центрального стадиона "Факел", которое будет вписано в существующую жилую застройку, но и в рамках благоустройства центральной части Воронежа»,— рассказали в правительстве региона.

В конце прошлого года воронежские власти выкупили стадион у регионального совета профсоюзов за 200 млн руб. В мае 2024-го они заключили контракт на проект реконструкции объекта с московским ООО «ПИ "Арена"». Работы оценили в 584 млн руб. Их нужно было выполнить до 15 декабря.

В ноябре губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что снос стадиона в рамках его масштабной реконструкции может начаться в первой половине 2025 года.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова