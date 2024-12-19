Липецкий облсовет поддержал назначение Оксаны Хлякиной детским омбудсменом

Депутаты липецкого облсовета на сегодняшней сессии большинством голосов поддержали кандидатуру экс-сенатора от региона Оксаны Хлякиной на должность уполномоченного по правам ребенка. Об этом сообщили в облсовете. Рекомендацию о кандидатуре направят на согласование главному детскому омбудсмену страны Марии Львовой-Беловой.

Оксана Хлякина

Фото: Липецкий областной совет депутатов

Кандидатуру госпожи Хлякиной внес в облсовет губернатор Игорь Артамонов. Срок полномочий детского омбудсмена в Липецкой области составляет пять лет. С декабря 2019 года эту должность занимает бывший вице-губернатор региона Юрий Таран.

Оксане Хлякиной 55 лет. Она родилась в Липецке. Окончила местное медучилище, затем — Воронежский госуниверситет по специальности «Учитель биологии». В 2000 году прошла переподготовку и получила право работать в сфере клинической лабораторной диагностики. В 2007-м окончила Ярославский госуниверситет по специальности «Биолог». В 2017 году обучилась государственному и муниципальному управлению. Доктор биологических наук. Карьеру начала операционной санитаркой хирургического отделения медсанчасти Липецкого тракторного завода. Также работала фельдшером и врачом в нескольких медучреждениях. В 2016 году возглавила клинико-диагностическое отделение липецкого перинатального центра. В том же году избралась в облсовет. В 2021 году была делегирована в Совет федерации.

В сентябре 2024 года переизбравшийся губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наделил полномочиями сенатора, представляющего исполнительную власть региона, бывшего мэра облцентра Евгению Уваркину.

Алина Морозова