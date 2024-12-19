FlyOne весной возобновит перелеты из Екатеринбурга в Армению
Авиакомпания FlyOne с апреля 2025 года возобновит перелеты по рейсам из Екатеринбурга в столицу Армении Ереван на самолетах Airbus A320, продажа билетов уже открыта, сообщили в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Флаг Армении на фоне горы Арарат
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В аэропорту отметили, что из Еревана пассажиры смогут отправиться на другие направления: например, FlyOne предлагает уральским туристам билеты по маршруту Екатеринбург – Ереван – Ларнака (Кипр).
Сейчас из Кольцово улететь в Ереван можно прямыми рейсами «Уральских авиалиний».
Ранее авиакомпания Azur Air возобновила перелеты из Екатеринбурга на Гоа (Индия). Первый рейс отправился вечером 8 декабря на самолетах Boeing 757-200.