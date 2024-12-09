Azur Air возобновил перелеты из Екатеринбурга на Гоа

Авиакомпания Azur Air возобновила перелеты из Екатеринбурга на Гоа (Индия), сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Первый рейс отправился вечером 8 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Перелеты осуществляются на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров один раз в десять дней. Время в пути составит немногим более 6,5 часа.

Из Кольцово рейсы на Гоа осуществляются также самолетами «Аэрофлота».

Напомним, Azur Air с ноября увеличил число рейсов по курортным направлениям в Азию и на Ближний Восток из Екатеринбурга: на Пхукет (Таиланд), в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (Египет).

Ирина Пичурина