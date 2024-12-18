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Главные новости за 18 декабря. Ростов-на-Дону и область

Средства ПВО сбили десять ракет над Ростовской областью. Из-за падения обломков одной из них в Каменском районе загорелся жилой дом. Информация о пострадавших не поступала.

В Ростовской области не планируется проводить новогодние и рождественские мероприятия под открытым небом. Все они пройдут в разных форматах, но на закрытых площадках.

Донские власти собираются запретить продажу безалкогольных энергетических напитков в детских образовательных учреждениях и на спортивных объектах с марта 2025 года. Инициатива призвана сохранить здоровье граждан.

Дочь экс-мэра Ростова Ольга Чернышова обжаловала решение о ее банкротстве в Верховном суде РФ. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

ООО «Инвестгрупп» получило от властей разрешение на строительство бизнес-центра класса «А». 19-этажный объект возведут на ул. Пойменной в 2027 году рядом с «Мегамагом». Инвестиции в проект составят около 1,6 млрд руб.

На ремонт и продление дороги по пр. Стачки в Ростове выделили 15,5 млн руб. в рамках утвержденного бюджета города на 2025, а также плановый период 2026 и 2027 годов.

Трамвайные вагоны Tatra T6B5SU, выпущенные в Праге 35 лет назад, сняли с маршрутов общественного транспорта в Ростове. С рельсов сошли все семь машин. Ранее они регулярно курсировали по городу.

Между Ростовом и Таганрогом начнет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге в новогодние праздники. Всего состав совершит пять рейсов: 28 и 29 декабря, а также 3, 4 и 5 января.

В декабре 2024 года средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке Ростова составила 113 тыс. руб. По сравнению с ноябрем цена выросла на 0,3%, а с прошлым годом — на 7,6%.

Суд арестовал «ростовского потрошителя» Владислава Кузнецова на два месяца. Он обвиняется по статьям об убийстве и покушении на двойное убийство.

В донской столице трое подростков подозреваются в поджоге электровоза с зерном на станции Ростов-Товарная. Их действия расценили как совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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