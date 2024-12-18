В Ростове рядом с «Мегамагом» построят бизнес-центр за 1,6 млрд рублей

ООО «Инвестгрупп» получило от властей разрешение на строительство многофункционального объекта с бизнес-центром класса «А». Об этом сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на пресс-службу ТРК «Мегамаг» (связан с «Инвестгрупп»). 19-этажный объект построят на ул. Пойменной в 2027 году рядом с «Мегамагом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

Инвестиции в проект планируются в объеме 1,6 млрд руб.

Площади под аренду составят более 21 тыс. кв. м.

Таким образом, будет реализована третья очередь строительства ТРК «Мегамаг». Первая очередь была запущена 2009 году, вторая — в 2017 году.

Сергей Иванов