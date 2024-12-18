Администрация Ростова выделила 15,5 млн рублей на продление проспекта Стачки

В рамках утвержденного бюджета Ростова на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов выделено 15,5 млн руб. на ремонт и продление дороги по пр. Стачки. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Планируется ремонт дороги по пр. Стачки от ул. Зорге до пер. Мастеровой и строительство нового участка дороги от пер. Мастеровой до ул. Курсантов.

Также в дорожно-транспортной сфере Ростова запланировано завершение реконструкции Вавилова со строительством развязки ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королёва. На это выделено 2,6 млрд руб. Еще один проект предполагает завершение строительства моста через реку Темерник, на эти цели в бюджете заложено 81,3 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил разработать проектно-сметную документацию на строительство объезда Новочеркасска. Ее стоимость оценивается в 100 млн руб., а на реализацию всего проекта потребуется около 7 млрд руб.

Ева Китаева