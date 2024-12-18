В Ростовской области намерены ограничить продажу энергетиков несовершеннолетним

Донские власти планируют запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним, а также в детских образовательных организациях и на спортивных объектах с марта 2025 года. Проект изменений в региональное законодательство разработан при участии врио губернатора Юрия Слюсаря и внесен в Заксобрание Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Инициатива призвана сохранить здоровье граждан. В документах отдельно указано, что запрет не повлечет никаких дополнительных бюджетных расходов. Законопроект рассмотрит комитет по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям ЗСРО.

Аналогичные ограничения вступят в силу и на федеральном уровне, так же весной следующего года.

Дмитрий Ковалевский