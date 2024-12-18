В Ростове стоимость «вторички» выросла на 7,6% за год

В декабре 2024 года средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке Ростова составила 113 тыс. руб. По сравнению с ноябрем цена выросла на 0,3%, а с прошлым годом — на 7,6%. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Средняя стоимость вторичной квартиры в донской столице в декабре достигла 5,4 млн руб., увеличившись за год на 2,8%. Площадь такого жилья в среднем составляет 48,4 кв. м.

В целом в городах-миллионниках России по итогам декабря средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке увеличилась на 6,1%, достигнув 135 тыс. руб. Темпы роста цен замедлились на 5,7% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее заметное увеличение средней цены 1 кв. м «вторички» в течение 2024 года отмечается в Казани (+14,8%, до 172 тыс руб.) и Нижнем Новгороде (+10,9%, до 135 тыс. руб.). В остальных мегаполисах годовая динамика стоимости «квадрата» готового жилья находилась в диапазоне от 1,1 до 9,9%.

При этом в декабре текущего года относительно прошлого месяца в среднем по российским миллионникам стоимость 1 кв. м вторичной недвижимости продолжила стагнировать и прибавила всего 0,2%.

По мнению аналитиков, сейчас наблюдается снижение интереса россиян к рынку вторичной недвижимости. Это связано с ростом уровня ключевой ставки, который начался в прошлом году. Так, на начало 2023 года он составлял 7,5%, к декабрю прошлого года достиг 16%. В 2024 году средний уровень ключевой ставки оказался выше прошлогодних показателей. Также стагнация связана с переходом части продавцов и потенциальных покупателей в сегмент долгосрочной аренды.

Анастасия Казуков