Троим подросткам грозит 20 лет колонии за поджог электровоза в Ростове

Уголовное дело о совершении теракта (ч. 2 ст. 205) возбудили в отношении троих молодых людей 15, 16 и 18 лет, причастных к поджогу кабины электровоза на станции Ростов-Товарная. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УТ МВД по СКФО Фото: Пресс-служба УТ МВД по СКФО

В пресс-службе СУ СКР по Ростовской области уточняется, что преступление произошло 14 декабря на 4 пути. Подозреваемых задержали по горячим следам. Подростки признались в содеянном и рассказали, что за поджог анонимный куратор обещал им 150 тыс. руб.

Действия фигурантов расценили как совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Дмитрий Ковалевский