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Старые чехословацкие трамваи Tatra сняли с маршрутов в Ростове

Трамвайные вагоны Tatra T6B5SU, выпущенные в Праге 35 лет назад, сняли с маршрутов общественного транспорта в Ростове. Как сообщает портал «Ростовский городской транспорт», с рельсов сошли все семь машин, которые до недавнего времени регулярно курсировали, в том числе, в центре города.

Фото: Портал «Твой транспорт»

Фото: Портал «Твой транспорт»

При этом, трамваи не списали, а законсервировали. Причинами этого послужили проблемы с поставками запчастей из-за рубежа и переориентирование на более молодые вагоны «КТМ-19» — их начали выпускать на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в конце 1990-х.

По информации портала, снятие с маршрутов Tatra привело к недовыпуску трамваев в Ростове. В отдельные дни на линию выходят менее двух третей от положенного числа машин.

Дмитрий Ковалевский

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