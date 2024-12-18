В Ростовской области не будет уличных мероприятий на новогодних праздниках
В Ростовской области не планируется проводить новогодние и рождественские мероприятия под открытым небом. Об этом сообщила глава донского министерства культуры Анна Дмитриева в ходе заседания регионального оперштаба.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По информации министра, всего в регионе запланировано около 5 тыс. мероприятий в зимние праздники. Все они пройдут в разных форматах, но на закрытых площадках.
Основными центрами активности станут учреждения культуры. В целях безопасности на этих объектах провели проверки антитеррористической защищенности и систем охраны.
Ранее в Ростовской области продлили запрет на использование пиротехнических изделий до 1 декабря 2025 года. При этом в регионе разрешено использовать хлопушки, бенгальские огни, а также фонтаны холодного огня.