В Ростовской области не будет уличных мероприятий на новогодних праздниках

В Ростовской области не планируется проводить новогодние и рождественские мероприятия под открытым небом. Об этом сообщила глава донского министерства культуры Анна Дмитриева в ходе заседания регионального оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации министра, всего в регионе запланировано около 5 тыс. мероприятий в зимние праздники. Все они пройдут в разных форматах, но на закрытых площадках.

Основными центрами активности станут учреждения культуры. В целях безопасности на этих объектах провели проверки антитеррористической защищенности и систем охраны.

Ранее в Ростовской области продлили запрет на использование пиротехнических изделий до 1 декабря 2025 года. При этом в регионе разрешено использовать хлопушки, бенгальские огни, а также фонтаны холодного огня.

Анастасия Казуков