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Из Ростова в Таганрог запустят ретро-поезд в новогодние праздники

Между Ростовом и Таганрогом начнет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге в новогодние праздники, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Всего состав совершит пять рейсов: 28 и 29 декабря, а также 3, 4 и 5 января.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С вокзала Ростов-Пригородный состав будет отправляться 09:35, а прибывать в Таганрог в 11:31. Обратный рейс назначен на 16:20.

Купить билеты на праздничный поезд можно в пригородных кассах или через онлайн-приложение не ранее, чем за десять дней до даты отправления.

Анастасия Казуков

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