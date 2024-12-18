Из Ростова в Таганрог запустят ретро-поезд в новогодние праздники
Между Ростовом и Таганрогом начнет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге в новогодние праздники, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Всего состав совершит пять рейсов: 28 и 29 декабря, а также 3, 4 и 5 января.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
С вокзала Ростов-Пригородный состав будет отправляться 09:35, а прибывать в Таганрог в 11:31. Обратный рейс назначен на 16:20.
Купить билеты на праздничный поезд можно в пригородных кассах или через онлайн-приложение не ранее, чем за десять дней до даты отправления.