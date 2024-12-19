«Это типология экспо и Шушар»

На последнем в уходящем году заседании градсовет Санкт-Петербурга рассмотрел архитектурно-градостроительный облик (АГО) здания бывшего лицея на проспекте Римского-Корсакова, 69, купленного у «Почты России» «Балтийской коммерцией», и проект застройки территории Мытного двора на улице Евгеньевской, 2, проданной «Охта-Групп» компании Formula City. Первый проект общей площадью 8,2 тыс. кв. м вызвал однозначное одобрение членов совета, по второму проекту, предполагающему возведение 18 тыс. кв. м жилья, мнения разделились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Здание бывшего лицея на Римского-Корсакова, 69 Фото: ООО «Архитектурное бюро «Студия 44» Проект жилого комплекса со встроенными помещениями, подземной автостоянкой и воссозданием исторического здания на территории Мытного двора (ул. Евгеньевская, дом 2) Фото: архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры» Следующая фотография 1 / 2 Здание бывшего лицея на Римского-Корсакова, 69 Фото: ООО «Архитектурное бюро «Студия 44» Проект жилого комплекса со встроенными помещениями, подземной автостоянкой и воссозданием исторического здания на территории Мытного двора (ул. Евгеньевская, дом 2) Фото: архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»

АГО реконструкции бывшей школы на проспекте Римского-Корсакова под размещение жилого многоквартирного дома со встроенными помещениями и подземным гаражом разработала «Студия 44» Никиты Явейна. После реконструкции общая площадь здания увеличится с 6,5 до 8,2 тыс. кв. м. Здание будет разделено на две части, отличающиеся фасадами. Для 39 квартир семиэтажного дома на двух подземных этажах разместится подземный паркинг на 36 машино-мест. Объект не является объектом культурного наследия и не относится к выявленным ОКН, но находится в границах зон охраны.

Год назад пятиэтажное здание бывшего лицея работников связи у «Почты России» выкупила компания «Балтийская коммерция» Бориса Прахина на торгах Российского аукционного дома (РАД). Начальная цена сделки равнялась 252 млн рублей, инвестор приобрел объект за 352,8 млн рублей. Как сказали «Ъ-СПб» в компании, стоимость инвестиций назвать трудно, «это сложный, амбициозный, дорогой проект». Члены градостроительного совета единодушно высказались за одобрение АГО. «Респект заказчику за готовность построить двухэтажный подземный паркинг»,— отметил в выступлении рецензент проекта Михаил Кондиайн, назвавший его выдающимся. После градсовета объект ждет еще 6–8 месяцев проектирования, а выход на строительный этап будет зависеть от получения дальнейших согласований с властями, в том числе по социальной нагрузке, которую запросит город, уточнили в «Балтийской коммерции».

Проект жилого комплекса со встроенными помещениями, подземной автостоянкой и воссозданием исторического здания на территории Мытного двора (улица Евгеньевская, 2, лит. Б, М, О, А) представил Евгений Герасимов. Общая площадь квартир в четырех корпусах дома составит 18 тыс. кв. м. Облик каждого из корпусов будет отличаться. «В различных мотивах фасадов — наше переосмысление стилей эклектики, модерна, неоклассики»,— сказал архитектор. Кроме жилья, в комплексе предусмотрено 2,1 тыс. кв. м встроенных помещений, 382 машино-места в подземной автостоянке и 23 парковочных места на открытых парковках. В жилых помещениях на первых этажах двух корпусов предусмотрены террасы. В ЖК будет собственный спортивно-оздоровительный комплекс.

Мнения членов градсовета разделились. Рецензент проекта Владимир Линов оценил его положительно, отдельно отметив, что квартиры с террасами — редкое решение для центра Петербурга. Президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев подчеркнул, что в проекте «мастерски решаются практически нерешаемые задачи». «Застройка этого маленького участка (общая площадь застройки, в том числе участка под историческими зданиями, 24,2 тыс. кв. м) точно не влияет на градостроительный ансамбль Петербурга, поэтому что мы тут обсуждаем: "Принимать — не принимать"»,— заметил господин Григорьев. Михаил Мамошин возразил, что современные зодчие города творят все-таки в контексте петербургской эстетики, петербургской школы. «Наша задача — если не улучшать петербургскую ментальность, то обязательно хотя бы не нарушать ее. А в данном случае ставились совсем другие задачи»,— выразил мнение господин Мамошин и добавил, что предложенные на фасаде одного из корпусов эркеры совсем не отвечают «петербургской философии эркеров».

Автор предыдущей архитектурной концепции Мытного двора Никита Явейн и вовсе сказал, что выбранная габаритная составляющая — это «типология Шушар, экспо, каких-то тех районов с пригородными домами не очень высокого уровня». «По поводу фасадов я, честно говоря, в определенном шоке»,— высказался господин Явейн, напомнив, что он одобрял многие «странные» дома господина Герасимова, но в данном случае «это чистой воды функционализм». Архитектор Сергей Орешкин выразил надежду, что данная подача — последний вариант архитектурной концепции Мытного двора, которую наконец воплотят в жизнь.

В 2023 году «Студия 44» Никиты Явейна разработала АГО ЖК на Евгеньевской, 2, по заказу ООО «Охта-Групп — Евгеньевская» (входит в «Охта Групп»). В рамках предложенной концепции на участке площадью 17,3 тыс. кв. м планировалось построить 21 тыс. кв. м жилья, включая 14,1 тыс. кв. м в пристроенной части и 6,9 тыс. кв. м в историческом здании (см. «Ъ-СПб» от 16.02.2023). Объем вложений в проект представители заказчика оценивали тогда в 5 млрд рублей. В начале прошлого года градсовет одобрил АГО, предложенный господином Явейном. Но уже в ноябре 2023 года «Охта-Групп» продала объект Formula City Юрия Грудина. Новый инвестор решил изменить объемно-планировочные и фасадные решения квартала, в связи с чем и понадобилось новое согласование проекта градсоветом.

По оценке партнера, руководителя отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерия Трушина объем инвестиций в создание жилого комплекса на месте Мытного двора составит 6–7 млрд рублей, а в реконструкцию бывшего техникума на Римского-Корсакова — 0,85–1 млрд рублей. Класс недвижимости в обоих случаях будет высоким, говорит господин Трушин, и цены на квартиры в предполагаемых ЖК будут начинаться от 500 тыс. рублей за квадратный метр.

По данным Ксении Федоровой, аналитика-консультанта NF Group, в настоящее время на первичном рынке жилья в локации, ограниченной Невским и Суворовским проспектами, Тульской улицей и Синопской набережной, в продаже представлены три жилых комплекса, два из которых, согласно классификации новостроек NF Group, относятся к бизнес-классу, а один — к элитному сегменту. По состоянию на декабрь 2024 года средняя цена лотов находится на уровне 486 тыс. рублей за квадратный метр для новостроек бизнес-класса и 672 тыс. рублей для элитных объектов.

Александра Тен