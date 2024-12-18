В поиске Google получится проанализировать и получить информацию о любом файле

Американская корпорация Google тестирует в поисковике новую функцию, благодаря которой можно провести поиск по документу, загруженному с устройства. Пока что функция доступна ограниченному числу пользователей только в web-версии для ПК.

Загрузить файл можно прямо в поисковой строке — рядом с кнопками поиска и объектива теперь появилась кнопка с изображением скрепки. Пользователям предложат выбрать файл со своего ПК, после чего поисковику можно будет задать вопросы о документе в поисковой строке.

Функция работает аналогично поиску по файлам в ChatGPT и Google Gemini, однако там пользователям для доступа к возможности требуется платная подписка. Неизвестно, когда Google сделает функцию доступной для всех пользователей, а также добавят ли ее в мобильные приложения.

Евгений Федуненко