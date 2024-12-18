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Коммерсантъ FM
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Минобороны России опубликовало посвященный Игорю Кириллову некролог

Минобороны России выразило соболезнования в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Некролог опубликован в газете «Красная Звезда». О непричастности США к взрыву в Москве ранее заявили в Госдепартаменте и в Пентагоне.

Отмечается, что Игорь Кириллов внес значительный вклад в обеспечение безопасности страны, развитие и повышение боеготовности войск РХБЗ. Генерал-лейтенант участвовал в создании современных образцов вооружения и военной техники, а также в подготовку офицерского состава вооруженных сил. «Он стал настоящим наставником для многих молодых специалистов, вдохновляя их на исследования и внедрение новых идей»,— сказано в некрологе.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник погибли вчера, 17 декабря, в результате взрыва возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. По версии следствия, взрывчатка была закреплена на ручке электросамоката. Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) в разговоре с американской The New York Times на условиях анонимности подтвердил многие детали ЧП, предоставленные российской стороной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генерала подорвали электросамокатом».

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