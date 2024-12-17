Sim-ферма в Казани, 718 млн на спортивную инфраструктуру и татарстанский банк под санкциями

На территории Казани выявили sim-ферму на колесах, с помощью которой иностранцы похищали деньги у россиян. Схема работала в столице Татарстана несколько недель. Ее поиски велись вместе с расследованием дела о дистанционном хищении с ущербом около 3 млн руб.

В Казань, Набережные Челны и Зеленодольск направят субсидии на общую сумму около 718 млн руб. на реконструкцию спортивной инфраструктуры. В 2025 году Казань и Зеленодольск получат по 116 млн руб., а Челны — 150,9 млн руб. В 2026 году городу также направят почти 335,3 млн руб.

Южная Корея ввела санкции против 11 физических лиц и 15 организаций, среди которых оказался татарстанский «Тимер Банк». Санкции связывают с предполагаемым военным сотрудничеством России и КНДР.

Госсовет Татарстана предложил распространить льготный период кредитов участника СВО на весь срок службы по контракту. Инициатор законопроекта, депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев сообщил, что в перспективе планирует подумать о полном списании кредитных обязательств военнослужащих.

В Москве нашли тело бывшего игрока «УНИКСа», 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Тело спортсмена обнаружили в подъезде жилого дома. Рядом находился телефон с предсмертной запиской.

В Казани началось строительство дамбы на «Новой Портовой». Первый участок сооружения должны сдать в феврале 2025 года. После этого введут в эксплуатацию первые жилые дома. Общая протяженность дамбы составит 12 км.

Китайский производитель первичных полимеров «Давн» планирует выделить 300 млн руб. на производство в Елабуге. 100 млн направят на модернизацию инфраструктуры. Планируется, что инвестиции позволят увеличить объем продаж до 20 тыс. тонн в год.

Уроженка Казани, фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении допинговых правил. Ранее в допинг-тесте спортсменки, сданном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В Казани китайскую кухню заказывали в два раза чаще, чем в других городах России, а татарскую кухню — в 4,2 раза чаще. В топ популярных блюд также вошли бургеры, картофельные закуски, закуски из курицы, салаты и пицца.

Диана Соловьёва