Госсовет Татарстана предложил распространить льготный период кредитов военнослужащего СВО на весь срок службы по контракту. Проект закона появился на сайте системы обеспечения законодательной инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Увеличить льготный период кредитов участников СВО предложили в парламенте Татарстана

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Увеличить льготный период кредитов участников СВО предложили в парламенте Татарстана

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В беседе с «Ъ Волга-Урал» инициатор законопроекта, депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев рассказал, что банки не учитывают дальнейшую службу участника СВО, а льготы, предоставленные банкам по кредитным обязательствам, распространяются только на срок контракта.

В развитии этой законодательной инициативы господин Шарафиев предлагает подумать о полном списании кредитных обязательств военнослужащих.

В пояснительной записке инициативы говорится, что льготный период военнослужащим рассчитывается как срок службы, на который был заключен контракт. По мнению депутатов Госсовета республики, льготный период нужно распространить на срок прохождения военной службы.

Подробнее читайте в материале — «Банкам напоминают о сроке службы».

Диана Соловьёва