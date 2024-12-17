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Производитель полимеров из Китая планирует выделить 300 млн рублей на производство в Елабуге

Производитель первичных полимеров и композитов из Китая «Давн» планирует выделить 300 млн руб. на производство в Елабуге. Об этом стало известно во время итогового заседания Клуба инвесторов Республики Татарстан.

Производитель полимеров из Китая планирует выделить 300 млн руб. на производство в Елабуге

Производитель полимеров из Китая планирует выделить 300 млн руб. на производство в Елабуге

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Производитель полимеров из Китая планирует выделить 300 млн руб. на производство в Елабуге

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

100 млн планируют направить на модернизацию инфраструктуры, а сами инвестиции позволят создать 30 новых рабочих мест и увеличить объем продаж до 20 тыс. тонн в год, а также расширить площадь хранения на 4 тыс. квадратных метров и увеличить рынок сбыта на 20%.

Согласно сайту компании, «Давн» был основан в ноябре 2021 года в результате совместной постройки и инвестирования двумя компаниями: Qingdao Haier New Material Research and Development Co., Ltd. и Indel Co., Ltd. в России.

Компания в основном занимается исследованиями и разработками, производством и продажей изделий из модифицированного пластика. Производственная площадка проекта расположена в промышленной зоне города Елабуга. Годовая мощность производства составит 10 000 тонн модифицированных пластиков.

Влас Северин

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