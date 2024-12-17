В Казани выявили sim-ферму, где дистанционно похищали деньги у россиян

В Казани сотрудники МВД выявили sim-ферму на колесах, с помощью которой иностранные граждане похищали деньги у россиян. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, мобильная sim-ферма действовала в Казани несколько недель. Полицейские вели ее поиски в ходе расследования уголовного дела о дистанционном хищении с ущербом около 3 млн руб.

В полицию доставлен житель Новосибирска. Ранее его уже судили за мошенничество. Мужчина действовал по указанию куратора и обеспечивал работу специального оборудования.

Sim-ферма позволяла подменять номера зарубежных абонентов на российские. Для этого фигурант использовал sim-бокс, GSM-шлюз и роутеры. Мужчина приезжал в указанные куратором места, активировал установленное оборудование. После этого фигурант выключал его и переезжал на другое место.

Расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Диана Соловьёва