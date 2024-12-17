В центре Москвы найдено тело 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Москве обнаружили тело экс-игрока УНИКСа Яниса Тиммы

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В Москве обнаружили тело экс-игрока УНИКСа Яниса Тиммы

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Тело спортсмена обнаружили в подъезде жилого дома. Рядом находился телефон с предсмертной запиской, пишет ТАСС. Причины произошедшего устанавливаются. По данным «Известий», на заставке телефона было написано: «Позвоните Анне». На прошлой неделе Янис Тимма официально развелся с российской певицей Анной Седоковой.

Янис Тимма был известен по выступлениям за российские клубы «Химки», «Зенит» и УНИКС. В сезоне 2018/2019 он стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в составе подмосковных «Химок», а в 2015 году его признали лучшим молодым игроком этого турнира.

Янис Тимма начал встречаться с Анной Седоковой в 2019 году. В сентябре 2020-го они поженились, но спустя четыре года, в октябре 2024 года, певица подала на развод. Общих детей у пары не было.

Анар Зейналов