В Казани на «Новой Портовой» начали строительство дамбы

В Казани начали строительство дамбы на «Новой Портовой». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Гидротехническое сооружение протяженностью 12 км должно обезопасить часть города ниже уровня Волги от наводнений и давления льда.

Первый участок дамбы планируют сдать в феврале 2025 года. Это позволит ввести в эксплуатацию первые жилые дома. Строительство дамбы разделили на 4 этапа.

На набережной планируют построить фонтан, событийную зону, амфитеатр, световые инсталляции и др. Для местных жителей будут проводить занятия по скандинавской ходьбе, беговые тренировки и экскурсии. Зимой здесь разместят елочный городок.

Проектировкой объекта занималась компания «ПЦ Град». Главным подрядчиком выступает «Ядран Строй».

По данным портала Rusprofile, «Ядран Строй» с уставным капиталом 1 млн руб. зарегистрирована в Казани. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2023 году выручка организации составила 2,5 млрд руб., а в 2022 году — 4,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что на первый этап создания гидротехнического сооружения (ГТС) «Новая Портовая» направят около 333,3 млн руб.

Диана Соловьёва