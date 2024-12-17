Южная Корея ввела санкции против 11 физических лиц и 15 организаций, в том числе татарстанского «Тимер Банка», за военное сотрудничество с КНДР. Об этом сообщил МИД Южной Кореи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанский «Тимер Банк» попал под санкции Южной Кореи

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Татарстанский «Тимер Банк» попал под санкции Южной Кореи

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

С 19 декабря Южная Корея вводит односторонние санкции против 7 россиян, 4 северокорейцев и 15 организаций, из которых 14 — российские. Среди них оказался «Тимер Банк», основанный в Татарстане.

Санкции связаны с предполагаемым военным сотрудничеством России и КНДР. В черный список попали генералы Корейской народной армии, инженер-ракетостроитель, а также несколько российских предпринимателей и их компании.

Для финансовых операций с лицами и организациями, попавшими под санкции, теперь потребуется разрешение властей Южной Кореи.

Отметим, что «Тимер Банк» уже находится под блокирующими санкциями США с сентября этого года.

«Тимер Банк» работает на российском финансовом рынке с 1994 года. С 2018 года он является дочерней структурой государственной корпорации «Ростех». Все отделения банка расположены в Татарстане, а головной офис находится в Москве. По данным портала Rusprofile, уставной капитал компании составляет 10 млн руб.

Анар Зейналов