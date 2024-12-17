Казани, Челнам и Зеленодольску выделят 718 млн рублей на спортивную инфраструктуру
В 2025 и 2026 годах Казань, Набережные Челны и Зеленодольск получат субсидии на общую сумму около 718 млн руб. на создание спортивной инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Казани, Челнам и Зеленодольску выделят 718 млн руб. на спортивную инфраструктуру
Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ
В следующем году Казань и Зеленодольск получат по 116 млн руб., в Челны направят субсидии размером 150,9 млн руб. В 2026 году город также получит почти 335,3 млн руб.
Денежные средства направят на реконструкцию спортивной инфраструктуры по адресам:
- жилой массив Залесный в Казани;
- набережная им. Габдуллы Тукая, д. 48 в Набережных Челнах;
- ул. Сайдашева в Зеленодольске.
Денежные средства выделят из бюджета Татарстана. Главным распорядителем средств является Министерство спорта Татарстана.
Ранее стало известно, что в Челнах на капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский» направят 147,8 млн руб.