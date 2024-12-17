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Казани, Челнам и Зеленодольску выделят 718 млн рублей на спортивную инфраструктуру

В 2025 и 2026 годах Казань, Набережные Челны и Зеленодольск получат субсидии на общую сумму около 718 млн руб. на создание спортивной инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Казани, Челнам и Зеленодольску выделят 718 млн руб. на спортивную инфраструктуру

Казани, Челнам и Зеленодольску выделят 718 млн руб. на спортивную инфраструктуру

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Казани, Челнам и Зеленодольску выделят 718 млн руб. на спортивную инфраструктуру

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

В следующем году Казань и Зеленодольск получат по 116 млн руб., в Челны направят субсидии размером 150,9 млн руб. В 2026 году город также получит почти 335,3 млн руб.

Денежные средства направят на реконструкцию спортивной инфраструктуры по адресам:

  • жилой массив Залесный в Казани;
  • набережная им. Габдуллы Тукая, д. 48 в Набережных Челнах;
  • ул. Сайдашева в Зеленодольске.

Денежные средства выделят из бюджета Татарстана. Главным распорядителем средств является Министерство спорта Татарстана.

Ранее стало известно, что в Челнах на капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский» направят 147,8 млн руб.

Диана Соловьёва

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