Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Повышение тарифов ЖКУ, подорожание проезда и возврат 149 га земли

Главные события понедельника 16 декабря 2024 года

В Татарстане утвердили повышение тарифов на оплату ЖКУ. С 1 июля в крупных городах (Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Зеленодольск и т. д.) платеж за коммунальные услуги повысится на 22,3%. В других муниципальных образованиях прирост оплаты ЖКУ составит 17,5%.

В Казани стоимость проезда на общественном транспорте может увеличиться до 43–45 руб. Оплата проезда наличными увеличится на 3 руб. и составит 45 руб., сумма поездки без наличных подорожает на 5 руб. и дойдет до 43 руб.

Прокуратура требует, чтобы местные власти Нижнекамска вернули 149 га земли в собственность государства. В ведомстве считают, что правовой статус объектов федеральной собственности был нарушен. Участки выбыли из состава земель лесного фонда и подлежат возврату в собственность государства.

В Татарстане предложили не выделять земельные участки для стоянки электросамокатов. В 2024 году произошло 38 ДТП с СИМ. В результате один человек погиб, еще 39 получили травмы различной степени тяжести.

В Альметьевском районе Татарстана грузовик столкнулся с поездом. Столкновение произошло на перегоне станций Альметьевск — Кульшарипово Куйбышевской железной дороги.

В Казани елочный городок возле центра семьи «Казан» планируют открыть 24 декабря. На этот Новый год в парках и скверах столицы Татарстана пройдут 106 новогодних мероприятий. К празднику собираются украсить 23 парка.

Коллективу Арбитражного суда Татарстана представили нового председателя Виталия Гильмутдинова. Он назначен указом президента России Владимира Путина сроком на 6 лет. Ранее Виталий Гильмутдинов работал председателем 3-го судебного состава Арбитражного суда Поволжского округа.

В 2024 году в Казани отремонтировали 179 многоквартирных домов на общую сумму 2,9 млрд руб. На 70 объектах заменили кровлю, а в 52 — провели ремонт 138 лифтов. В домах проживают 47 тыс. жителей Казани.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...