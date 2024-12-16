Повышение тарифов ЖКУ, подорожание проезда и возврат 149 га земли

В Татарстане утвердили повышение тарифов на оплату ЖКУ. С 1 июля в крупных городах (Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Зеленодольск и т. д.) платеж за коммунальные услуги повысится на 22,3%. В других муниципальных образованиях прирост оплаты ЖКУ составит 17,5%.

В Казани стоимость проезда на общественном транспорте может увеличиться до 43–45 руб. Оплата проезда наличными увеличится на 3 руб. и составит 45 руб., сумма поездки без наличных подорожает на 5 руб. и дойдет до 43 руб.

Прокуратура требует, чтобы местные власти Нижнекамска вернули 149 га земли в собственность государства. В ведомстве считают, что правовой статус объектов федеральной собственности был нарушен. Участки выбыли из состава земель лесного фонда и подлежат возврату в собственность государства.

В Татарстане предложили не выделять земельные участки для стоянки электросамокатов. В 2024 году произошло 38 ДТП с СИМ. В результате один человек погиб, еще 39 получили травмы различной степени тяжести.

В Альметьевском районе Татарстана грузовик столкнулся с поездом. Столкновение произошло на перегоне станций Альметьевск — Кульшарипово Куйбышевской железной дороги.

В Казани елочный городок возле центра семьи «Казан» планируют открыть 24 декабря. На этот Новый год в парках и скверах столицы Татарстана пройдут 106 новогодних мероприятий. К празднику собираются украсить 23 парка.

Коллективу Арбитражного суда Татарстана представили нового председателя Виталия Гильмутдинова. Он назначен указом президента России Владимира Путина сроком на 6 лет. Ранее Виталий Гильмутдинов работал председателем 3-го судебного состава Арбитражного суда Поволжского округа.

В 2024 году в Казани отремонтировали 179 многоквартирных домов на общую сумму 2,9 млрд руб. На 70 объектах заменили кровлю, а в 52 — провели ремонт 138 лифтов. В домах проживают 47 тыс. жителей Казани.

Диана Соловьёва