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В Арбитражном суде Татарстана представили нового председателя

Коллективу Арбитражного суда Татарстана представили нового председателя. Им стал Виталий Гильмутдинов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Новый председатель Арбитражного суда назначен указом президента России Владимира Путина сроком на 6 лет.

Раис Татарстана Рустам Минниханов пожелал Виталию Гильмутдинову успешной работы. По мнению руководителя республики, господин Гильмутдинов — профессионал с большим опытом работы. Новый председатель Арбитражного суда заявил, что в полной мере осознает возложенную на него ответственность.

«Республика входит в топ регионов по финансово-экономическим показателям. Здесь сильные хозяйствующие субъекты. Уверен, что наш коллектив будет сплоченным, и мы достигнем успеха во всех поставленных задачах»,— отметил Виталий Гильмутдинов.

Ранее господин Гильмутдинов работал председателем 3-го судебного состава Арбитражного суда Поволжского округа, а до этого — судьей Арбитражного суда Оренбургской области.

Диана Соловьёва

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