Елочный городок возле центра семьи «Казан» откроется 24 декабря, сообщила глава Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова на деловом понедельнике.

«Вокруг центральной елки развернется новогодняя ярмарка с угощениями и напитками, а во время новогодних каникул для посещения будет доступна смотровая площадка, откуда можно будет взглянуть на новогоднюю Казань с необычного ракурса», — сообщила Айгуль Латыпова.

В этом году в парках и скверах Казани пройдут 106 мероприятий, включая новогодние каникулы. В этом году будут украшены 23 парка, а елки откроются в 17 пространствах.

Влас Северин