Прокуратура требует у местных властей Нижнекамска вернуть 149 га земли государству
В Нижнекамске прокуратура требует у местных властей вернуть 149 га земли в собственность государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура требует у местных властей Нижнекамска вернуть 149 га земли государству
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Городская прокуратура установила, что Нижнекамский муниципальный район поставил на государственный кадастровый учет земельные участки и оформил право собственности на земли лесного фонда. Отмечается, что земельные участки образованы из земель лесного фонда, являющихся собственностью России. Они относятся к категории ценных лесов.
Прокуратура считает, что правовой статус объектов федеральной собственности был нарушен. Земли выбыли из состава земель лесного фонда и подлежат возврату в собственность государства.
В Нижнекамский городской суд направили исковые заявления о возврате 149 га земельных участков в собственность РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.