В Нижнекамске прокуратура требует у местных властей вернуть 149 га земли в собственность государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура требует у местных властей Нижнекамска вернуть 149 га земли государству

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Прокуратура требует у местных властей Нижнекамска вернуть 149 га земли государству

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Городская прокуратура установила, что Нижнекамский муниципальный район поставил на государственный кадастровый учет земельные участки и оформил право собственности на земли лесного фонда. Отмечается, что земельные участки образованы из земель лесного фонда, являющихся собственностью России. Они относятся к категории ценных лесов.

Прокуратура считает, что правовой статус объектов федеральной собственности был нарушен. Земли выбыли из состава земель лесного фонда и подлежат возврату в собственность государства.

В Нижнекамский городской суд направили исковые заявления о возврате 149 га земельных участков в собственность РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Диана Соловьёва