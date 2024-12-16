Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура требует у местных властей Нижнекамска вернуть 149 га земли государству

В Нижнекамске прокуратура требует у местных властей вернуть 149 га земли в собственность государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура требует у местных властей Нижнекамска вернуть 149 га земли государству

Прокуратура требует у местных властей Нижнекамска вернуть 149 га земли государству

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура требует у местных властей Нижнекамска вернуть 149 га земли государству

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Городская прокуратура установила, что Нижнекамский муниципальный район поставил на государственный кадастровый учет земельные участки и оформил право собственности на земли лесного фонда. Отмечается, что земельные участки образованы из земель лесного фонда, являющихся собственностью России. Они относятся к категории ценных лесов.

Прокуратура считает, что правовой статус объектов федеральной собственности был нарушен. Земли выбыли из состава земель лесного фонда и подлежат возврату в собственность государства.

В Нижнекамский городской суд направили исковые заявления о возврате 149 га земельных участков в собственность РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...