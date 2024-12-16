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В Татарстане утвердили повышение тарифов ЖКУ на 17,5% и 22,3%

В Татарстане утвердили повышенные тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

С 1 июля оплата ЖКУ в крупных городах, среди которых Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма, Иннополис, Елабуга, Зеленодольск и др., увеличится на 22,3%. В других муниципальных образованиях платеж за коммунальные услуги увеличится на 17,5%.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана потратили 7,7% своих доходов на оплату услуг ЖКХ. В рейтинге регионов России республика заняла 12-е место по доле затрат на ЖКУ.

Диана Соловьёва

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