В Казани за 2024 год отремонтировали 179 многоквартирных домов за 2,9 млрд рублей

В Казани в текущем году провели ремонт 179 многоквартирных домов на общую сумму 2,9 млрд руб. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани за 2024 год отремонтировали 179 многоквартирных домов за 2,9 млрд руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Казани за 2024 год отремонтировали 179 многоквартирных домов за 2,9 млрд руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 70 домах заменили кровлю, а в 52 — отремонтировали 138 лифтов. Ремонтные работы затронули объекты, в которых проживают 47 тыс. жителей города.

В этом году Республика Татарстан вошла в пятерку лидеров по капитальному ремонту многоквартирных домов в России. Всего в республике завершили работы по капремонту 682 зданий.

Влас Северин