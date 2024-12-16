В Казани за 2024 год отремонтировали 179 многоквартирных домов за 2,9 млрд рублей
В Казани в текущем году провели ремонт 179 многоквартирных домов на общую сумму 2,9 млрд руб. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике.
В Казани за 2024 год отремонтировали 179 многоквартирных домов за 2,9 млрд руб.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В 70 домах заменили кровлю, а в 52 — отремонтировали 138 лифтов. Ремонтные работы затронули объекты, в которых проживают 47 тыс. жителей города.
В этом году Республика Татарстан вошла в пятерку лидеров по капитальному ремонту многоквартирных домов в России. Всего в республике завершили работы по капремонту 682 зданий.