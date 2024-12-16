В Казани перевозчики предлагают увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 43–45 руб. Об этом сообщает «РБК-Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани планируют увеличить стоимость проезда до 43–45 рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани планируют увеличить стоимость проезда до 43–45 рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Документация, которая обосновывает повышение цен, направлена в Госкомитет Татарстана по тарифам.

Оплата проезда наличными подорожает на 3 руб. и составит 45 руб. Сумма поездки без наличных увеличится на 5 руб. и дойдет до 43 руб.

В 2024 году проезд в общественном транспорте вырос до 38 руб. за безналичный расчет и до 42 руб. — за наличный. Ранее сумма поездки составляла 35 и 36 руб. соответственно.

Диана Соловьёва