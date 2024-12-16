В Альметьевском районе грузовик столкнулся с поездом. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Альметьевском районе Татарстана грузовик столкнулся с поездом

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры В Альметьевском районе Татарстана грузовик столкнулся с поездом

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

По предварительной информации, столкновение произошло сегодня днем на регулируемом железнодорожном переезде, на перегоне станций Альметьевск — Кульшарипово Куйбышевской железной дороги. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место выехали старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

Транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В пресс-службе Куйбышевской ЖД рассказали, что столкновение не повлияло на на работу железнодорожной станции. Движение поездов осуществлялось в штатном режиме.

Диана Соловьёва