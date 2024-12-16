Сергей Боярский официально возглавит информационный комитет Думы
Комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение нижней палаты проект постановления об избрании депутата Сергея Боярского («Единая Россия») на должность председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Рассмотреть этот вопрос предполагается на пленарном заседании 17 декабря.
Сергей Боярский
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В настоящий момент господин Боярский занимает пост первого зампреда информационного комитета и по решению совета палаты замещает должность его главы, которая стала вакантной после назначения единоросса Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Как пояснял «Ъ» осведомленный источник в Думе, промежуточное решение о «замещении должности» было связано с особой значимостью данного комитета. Хотя Сергей Боярский сразу являлся фаворитом среди других возможных кандидатов в председатели, «свое слово должны были сказать и администрация президента, и другие субъекты», отмечал собеседник «Ъ».
Сергей Боярский — сын известного актера и певца Михаила Боярского и в детстве не раз выступал вместе с отцом на сцене и по телевидению. Политическую карьеру начал в 2012 году в качестве советника по связям с общественностью тогдашнего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. В том же году господин Боярский был назначен гендиректором и главным редактором телеканала «Санкт-Петербург», оставшись советником губернатора на общественных началах. В 2016 году был впервые избран в Госдуму по петербургскому списку «Единой России», в 2018 году стал зампредом комитета по информационной политике, а в 2019 году — первым зампредом. В 2021 году снова переизбрался в Госдуму, а в декабре того же года занял пост секретаря городского отделения «Единой России», который покинул в ноябре 2024 года.
Подробнее о назначении нового председателя комитета Думы по информполитике — в материале «Ъ» «Информационной политике подобрали начальника».