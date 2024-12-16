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В Сочи пригородные поезда перешли на зимнее расписание

С 17 декабря 2024 года пригородные поезда «Ласточка» в Сочи перешли на зимнее расписание. Из расписания временно исключили рейс Краснодар — Туапсе — Имеретинский курорт. В направлении Сочи – Адлер будут работать 34 состава, а в обратном направлении – 36, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Изменения в расписании можно отслеживать на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении или по круглосуточному телефону информационно-сервисного центра.

В Сочи продолжают действовать неблагоприятные погодные условия: в Лазаревском районе выпало до 47 мм осадков, а в Адлере – 9 мм. В предгорьях идет мокрый снег, однако синоптики прогнозируют снижение интенсивности осадков к середине дня.

Для обеспечения безопасного передвижения по горным районам в работе задействовали 129 дорожных рабочих и 80 единиц техники. За последние сутки использовали более 170 тонн противогололедных материалов.

В Адлерском районе шквалистый ветер повредил облицовку фасада трехэтажного здания на улице Банановой, но пострадавших нет. Городская инженерная и транспортная инфраструктура функционирует в штатном режиме, хотя специалисты отмечают подъем уровня воды в реках без выхода из берегов и локальное скопление воды на дорогах.

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы перевели на круглосуточный режим работы в условиях неблагоприятной погоды. Прогнозы синоптиков сообщают о продлении непогоды до 18 декабря. В высокогорьях существует угроза схода лавин, поэтому местным жителям и туристам рекомендуется проявлять осторожность. Объявлено штормовое предупреждение.

Мария Удовик

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