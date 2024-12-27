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Коммерсантъ FM
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Всех на победу

Осужденные на СВО и после

Максим Варывдин

Максим Варывдин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Максим Варывдин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Нынче все срока закончены,

А у лагерных ворот,

Что крест-накрест заколочены,

Надпись: "Все ушли на фронт"».

Пел Владимир Высоцкий о зэках-добровольцах Великой Отечественной войны. Песни про осужденных, которые после объявления СВО вначале становились «музыкантами» в ЧВК «Вагнер», а сейчас наполняют «Штормы» Z и другие подразделения Минобороны, еще только пишутся.

Впрочем, искупление вины кровью далеко не всегда превращает вчерашнего зэка в героя.

Увы, если судить по публикациям в СМИ, определенная их часть продолжает соответствовать известному принципу «украл, выпил — в тюрьму». Особенно много таких людей оказалось из первых «пригожинских» наборов по тюрьмам, которые, если выживали на передовой, через полгода могли получить помилование, вернуться к мирной жизни и снова оказаться в колониях и снова на войне.

Говорят, что в ВОВ на фронт из колоний не отправляли политических и зэков, отбывавших длительные сроки. Ограничения в соответствии с законами и ведомственными приказами есть и сейчас — на СВО не должны попадать пожизненно осужденные, террористы, изменники Родине и шпионы, участники оргпреступных сообществ, а также педофилы.

Но, как сказал другой адвокат, защищающий отслужившего на СВО фигуранта, который потом, вернувшись, совершил массовое убийство и теперь в принципе никогда не должен выйти на свободу: «Уж лучше пусть под пулями окажется он, законченный головорез, чем я, ни разу не державший в руках автомата». И, по словам защитника, он не удивится, если так и будет.

Максим Варывдин, заведующий отделом преступности

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