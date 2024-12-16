Белоусов: более 427 тыс. человек подписали контракт с Минобороны в 2024 году

С начала 2024 года на службу по контракту в российские войска поступило более 427 тыс. человек, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. Он привел эти данные на заседании коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Белоусова, в текущем году с Минобороны заключают контракты в среднем более 1,2 тыс. человек в день. Он заявил, что «важно не потерять динамику этого процесса», и назвал неотъемлемой частью комплектования войск боевую подготовку новых контрактников.

«Необходимо внедрять в нее новые способы действий и приемы, показавшие высокую эффективность в спецоперации. А также синхронизировать мероприятия подготовки войск с поставками новейших средств вооруженной борьбы»,— уточнил министр обороны.

Владимир Путин отметил, что «люди добровольно идут на фронт». Он считает важнейшей задачей государства развитие и укрепление соцгарантий для военнослужащих и их семей.

Сегодня, 16 сентября, президент подписал указ об увеличении численности российской армии до 2 млн 389 тыс. человек. Кремль связал это с ростом количества угроз, возникающих у границ России. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что для участия в военной операции на Украине набирают только контрактников.