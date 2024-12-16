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Коммерсантъ FM
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САПФИР блеснет интеллектом

Поддержкой создания разработок в сфере ИИ займется специальное агентство

В начале 2025 года на базе фонда «Сколково» будет создано Стратегическое агентство поддержки и формирования ИИ-разработок (САПФИР). Его задачей станет консолидация усилий властей, бизнеса и науки по расширению научных знаний в сфере искусственного интеллекта и по применению этой технологии в исследованиях и разработках. Агентство займется сопровождением работы отбираемых и поддерживаемых государством профильных исследовательских центров, а также координацией деятельности научных организаций в ИИ-сфере.

Фото: AI Generated, Коммерсантъ

Фото: AI Generated, Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта» анонсировал создание в начале 2025 года Стратегического агентства поддержки и формирования ИИ-разработок (САПФИР). По его словам, запуск этого «проектного офиса» на базе фонда «Сколково» необходим для объединения усилий науки, власти и бизнеса по реализации потенциала технологии ИИ. Как пояснили “Ъ” в аппарате чиновника, власти ожидают, что САПФИР станет «главным драйвером процесса по развитию науки в ИИ и ИИ в науке».

Возглавит агентство заместитель главного управляющего директора по экспертизе и финансовой поддержке «Сколково» Татьяна Союзнова. Выступая на конференции, она сообщила, что САПФИР будет работать по трем базовым направлениям. Первое — координация деятельности исследовательских центров в области ИИ (включая проведение третьей волны их отбора), а также оказание помощи таким организациям. Второе направление — координация научной деятельности в этой сфере (формирование единой программы исследований, международный форсайт, разработка стандартов применения ИИ в науке, подготовка научных кадров в этой области и прочее). Третье направление — популяризация научной деятельности в сфере ИИ и развитие международного сотрудничества.

По словам Дмитрия Чернышенко, третья волна отбора исследовательских центров пройдет в первом квартале 2025 года, фокус будет сделан на развитии «сильного ИИ» (такой тип ИИ стремится имитировать работу человеческого мозга.— “Ъ”). Главными требованиями к кандидатам будут в том числе соответствие десяти заявленным перспективным направлениям («вычисления для ИИ», «данные для ИИ», «фундаментальные и генеративные модели» и др.), наличие практических и научных результатов, а также индустриальных партнеров.

Поясним, сейчас в РФ действуют 12 исследовательских центров в сфере ИИ. Первая волна отбора состоялась в 2021 году, поддержку государства для создания и развития таких центров получили шесть научно-образовательных организаций: Сколтех, университеты «Иннополис» и ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и Институт системного программирования РАН им. В. П. Иванниова. В 2023 году в рамках второй волны поддержку получили НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Самарский университет, Новосибирский государственный университет, НИЯУ «МИФИ», ННГУ им. Н. И. Лобачевского, СПбГУ. Среди итогов деятельности центров в 2021–2024 годах — 170 патентов, 118 научных публикаций, 16 фреймворков (готовых решений для разработки), привлечение к работе более 40 индустриальных партнеров.

Интерес властей к развитию науки в сфере искусственного интеллекта обусловлен высокими ожиданиями от его применения. Согласно Национальной стратегии развития ИИ, прирост ВВП к 2030 году за счет использования этой технологии составит 11,2 трлн руб. Применение генеративных моделей (создающих тексты, видео, изображения) в научных исследованиях, в частности, ускоряет процессы при разработке лекарств и при создании новых материалов (см. “Ъ” от 26 ноября).

В условиях ограниченных бюджетных ресурсов государству важно, чтобы траты на науку были эффективными, а результаты исследований и разработок — востребованными бизнесом. Так что создание САПФИРа — очередной шаг Белого дома в этом направлении. Предполагается, что в рамках федеральных расходов на науку (в 2025 году их планируемый объем составит 665 млрд руб.) 5% этих сумм пойдут на исследования в области ИИ и 15% — на исследования с применением методов ИИ.

Венера Петрова

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