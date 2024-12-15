Танкеры сдались ветру и волнам

Экипаж одного из потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» вышел на связь. Моряков с другого судна эвакуировали. Как сообщили в МЧС, один из них погиб. 11 пострадавших госпитализированы в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела. Два танкера «Волгонефть» потерпели бедствие в Керченском проливе днем 15 декабря. Волны достигали 9 м, скорость ветра превышала 20 м/с. Росморречфлот сообщил о разливе нефтепродуктов. Известно, что один танкер после дрейфа сел на мель в 80 м от берега в районе Тамани. У второго — в 8 км от берега оторвало носовую часть. Общая численность экипажей — 29 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

Одна из версий крушения — ошибка экипажа, сообщили «Интерфаксу» в службах морского поиска и спасения. Впрочем, вероятно, у аварии был целый комплекс причин, считает капитан первого ранга в отставке Игорь Горелов: «Что касается судов класса "Волго-Балт", то это суда типа река-море, предназначенные для плавания по внутренним водоемам и прибрежной полосе при волнении до 5 баллов.

Судя по видеозаписи, как раз волна была от 3 до 5 баллов, и разлом судна в районе мидель-шпангоута мог произойти по причинам, во-первых, ветхости самой конструкции без поддерживающего ремонта, а, во-вторых, из-за его неправильной загрузки.

Если груз был залит в носовую цистерну, то тяжелые корма и нос обеспечили при предельном значении волнения разлом корпуса посередине. Здесь в первую очередь виноваты человеческий и технический факторы, потому что при предельных значениях волнения не стоит выходить в море. Судно идет по своему маршруту, который часто не зависит от направления волн. И когда оно выдерживает курс и испытывает дополнительные волновые нагрузки, тогда, невзирая даже на то, что волнение будет в 3 или 4 балла, может всякое случиться. Должна разбираться комиссия».

Два танкера, потерпевших крушение, в общей сложности перевозили более 8 тыс. тонн мазута. Росприроднадзор проводит замеры в проливе на месте аварий. В случае большого ущерба экологии владельцев судов и груза ждут санкции и серьезные финансовые потери, отметил партнер адвокатского бюро NSP Роман Макаров: «Судовладельцы несут масштабную ответственность, исчисляемую в миллионах специальных прав заимствования, — это валюта МВФ, примерно равная $1,3. И вот она в каких-то случаях может быть ограничена.

Но если будет доказано, что судовладелец виновен, то есть не предпринял каких-то мер для предотвращения аварии либо судно не застраховал, хотя это обязательно, то эта ответственность вообще ничем не ограничена.

По сути, скорее всего, речь будет идти о банкротстве такого судовладельца, потому что расходы на приведение акватории и берега в прежнее состояние, до этой экологической аварии, крайне масштабны. Как правило, образуется значительное загрязнение на поверхности моря, и, естественно, что-то в какой-то момент вынесет на берег. Это повлечет ущерб и для морской флоры и фауны, и, разумеется, для побережья и туристической отрасли. То есть, по всей видимости, предстоят масштабные работы по очистке побережья и, возможно, дна. В целом надо отметить, что флот достаточно ветхий, то есть судам типа "Волго-Дон" минимум 30 лет. Древние морские законы, которые еще в первом тысячелетии до нашей эры были письменно сформулированы, предполагают, что все совместно несут расходы по спасению судна. То есть если потребуется для снятия судна с мели, например, выбросить, я упрощенно говорю, какой-то груз за борт, то пострадают его владелец, владелец фрахта и владелец судна».

Один из потерпевших бедствие танкеров приписан к Большому порту Санкт-Петербурга и принадлежит пермской компании «Кама Шиппинг». Вторым судном владеет «Волгатранснефть», оно приписано к порту Астрахани.

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