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Главные новости за 13 декабря. Сочи

Правительство России утвердило программу развития федеральных платных дорог до 2030 года общей стоимостью более 1 трлн руб. Строительство участка трассы Джубга — Сочи обойдется в 130 млрд рублей.

Проект шестиместной кресельной канатной дороги для курорта «Турьев Хутор» в горном кластере Сочи получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Подъемник будет создан отечественным производителем «Руслет».

Останки пропавшего в Сочи летом туриста из Екатеринбурга Александра Кузнецова обнаружили в Адлере в сентябре 2024 года. Пропавшего туриста искали в Сочи несколько месяцев, об обнаружении тела стало известно недавно.

За последние сутки в горном кластере Сочи выпало более 17 мм снега, что потребовало круглосуточной работы дорожных служб. В расчистке улиц задействовали бригады федеральных, региональных и городских организаций.

55% сочинцев сообщили об отсутствии финансовых целей на следующий год.

На олимпийском горном стадионе «Лаура» в Сочи готовится к открытию первая на юге России общедоступная школа беговых лыж и биатлона. Площадка, ранее предназначенная для тренировок профессионалов, теперь станет доступна новичкам без опыта катания на беговых лыжах и навыков пневматической стрельбы.

Московский городской суд рассмотрит жалобу жены бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской на решение о домашнем аресте. Ее обвиняют в растрате в рамках уголовного дела против бывшего чиновника.

Курчатовский комплекс медицинской приматологии приостановил проведение экскурсий на своей территории.

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