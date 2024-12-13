Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Большинство сочинцев не ставят финансовых целей на 2025 год

Группа «Ренессанс Страхование» провела опрос среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет, включая жителей Сочи, о финансовых планах на 2025 год. 55% сочинцев сообщили об отсутствии финансовых целей на следующий год, следует из результатов опроса.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди респондентов, определившихся с целями, 27% намерены инвестировать в образование, 22% – в приобретение или обслуживание автомобиля, 15% планируют отпуск, 13% хотят сделать ремонт. Покупку недвижимости рассматривают 12% опрошенных, 7% готовятся к переезду, 5% – к свадьбе.

На повседневные расходы 45% участников опроса выделяют средства на базовые потребности, 31% – на развлечения, 23% – на поездки, 18% – на образование и 14% – на здоровье.

В числе новогодних финансовых желаний 48% респондентов назвали погашение кредитов и ипотеки, 34% хотят отказаться от импульсивных покупок, 23% стремятся увеличить доход. О создании пассивного дохода мечтают 19% опрошенных, 14% планируют сменить работу на более доходную.

Исследование выявило оптимистичный настрой сочинцев: 33% верят в стабильность рубля в 2025 году, 26% прогнозируют его укрепление, 32% настроены менее оптимистично.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...