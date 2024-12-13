Большинство сочинцев не ставят финансовых целей на 2025 год

Группа «Ренессанс Страхование» провела опрос среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет, включая жителей Сочи, о финансовых планах на 2025 год. 55% сочинцев сообщили об отсутствии финансовых целей на следующий год, следует из результатов опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди респондентов, определившихся с целями, 27% намерены инвестировать в образование, 22% – в приобретение или обслуживание автомобиля, 15% планируют отпуск, 13% хотят сделать ремонт. Покупку недвижимости рассматривают 12% опрошенных, 7% готовятся к переезду, 5% – к свадьбе.

На повседневные расходы 45% участников опроса выделяют средства на базовые потребности, 31% – на развлечения, 23% – на поездки, 18% – на образование и 14% – на здоровье.

В числе новогодних финансовых желаний 48% респондентов назвали погашение кредитов и ипотеки, 34% хотят отказаться от импульсивных покупок, 23% стремятся увеличить доход. О создании пассивного дохода мечтают 19% опрошенных, 14% планируют сменить работу на более доходную.

Исследование выявило оптимистичный настрой сочинцев: 33% верят в стабильность рубля в 2025 году, 26% прогнозируют его укрепление, 32% настроены менее оптимистично.

Вячеслав Рыжков