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Первую канатную дорогу «Турьева Хутора» начнут строить в 2025 году

Проект шестиместной кресельной канатной дороги для курорта «Турьев Хутор» в горном кластере Сочи получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Подъемник будет создан отечественным производителем «Руслет», пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу компании «Интеррос».

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

На данный момент завершена предпроектная фаза подготовки к строительству. Специалисты ведут проектно-изыскательские работы по гостинично-рекреационным объектам, канатным дорогам и элементам горнолыжной инфраструктуры. Ожидается, что строительство канатной дороги начнется в следующем году.

Соглашение о создании «Турьева Хутора» подписали ВЭБ.РФ, «Интеррос» и «Васта Дискавери» в 2021 году. Проект реализуется при поддержке корпорации Туризм.РФ в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Объем инвестиций составит 80 млрд руб.

В феврале 2024 года генеральный директор Туризм.РФ Сергей Суханов проинформировал о завершении подготовки мастер-плана будущего курорта. Новая зона отдыха позволит увеличить площадь курортной территории вдвое.

Вячеслав Рыжков

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