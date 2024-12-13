Строительство участка трассы Джубга – Сочи обойдется в 130 млрд рублей

Правительство России утвердило программу развития федеральных платных дорог до 2030 года общей стоимостью более 1 трлн руб. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на новую редакцию программы деятельности госкомпании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК Автодор Фото: ГК Автодор

На строительство участка трассы Джубга—Сочи в Краснодарском крае планируется выделить 130 млрд руб. Средства пойдут на обход Дагомыса, который станет продолжением действующего обхода Сочи. Дополнительно 4 млрд руб. направят на обход Адлера, увеличив общее финансирование этого участка до 54 млрд руб.

По итогам обсуждений (по данным «Ъ», программа стала предметом споров в правительстве) было решено заложить в 2025–2026 годах только 130 млрд руб. Средства направят пока только на один участок — обход Дагомыса, который станет продолжением уже существующего обхода Сочи.

В программу также включены расширение трассы М-4 в Ростовской области стоимостью 100 млрд руб., новые развязки на ЦКАД в Московской области и на М-11 в Ленинградской области.

Проект трассы Джубга—Сочи обсуждается более пяти лет. По оценкам специалистов, общая стоимость строительства дорожного полотна в обход Адлера может составить 1,2-1,5 трлн руб. из-за необходимости возведения тоннелей. Перспективы реализации остальных участков трассы пока не определены.

«Ъ-Сочи» писал, что обход Адлера, как ожидается, принесет «Автодору» 15 млрд руб. до 2030 года. Общая прибыль со всей сети дорог компании достигнет 1 трлн руб.