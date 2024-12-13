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Пропавшего летом в Сочи жителя Екатеринбурга нашли мертвым

Останки пропавшего в Сочи летом туриста из Екатеринбурга Александра Кузнецова обнаружили в Адлере в сентябре 2024 года, сообщает издание E1.ru. Пропавшего туриста искали в Сочи несколько месяцев, об обнаружении тела стало известно недавно. В правоохранительных органах «Ъ-Сочи» подтвердили информацию о том, что останки погибшего осенью нашли на территории курорта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приезжий исчез 7 июня после отдыха с семьей в Анапе. Последний раз он выходил на связь в 17:30 в Сочи, откуда планировал вернуться в Екатеринбург. После этого он, как утверждал ряд СМИ, пытался дозвониться в экстренные службы.

Тело, как сообщается, нашли 18 сентября возле коттеджа на Кишиневской улице в Адлере. По данным следствия, как пишет E1.ru, смерть наступила в результате падения или приступа. При этом личные вещи и телефон погибшего на месте отсутствовали. В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю на запрос «Ъ-Сочи» оперативно не ответили.

Родители погибшего не согласны с официальной версией. «У сына был перелом основания черепа. Эксперты утверждают, что травма получена после смерти, но мы считаем иначе», — заявил отец погибшего.

Родственники намерены приехать в Адлер для выяснения обстоятельств трагедии. Они отмечают, что территория, где нашли тело, ранее неоднократно осматривалась без результатов. Официальных комментариев от правоохранительных органов касательно расследования не поступало. В базе поискового отряда «ЛизаАлерт» Александр Кузнецов до сих пор числится пропавшим.

Вячеслав Рыжков

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