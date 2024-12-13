Первая общедоступная школа беговых лыж откроется на олимпийском стадионе Сочи

На олимпийском горном стадионе «Лаура» в Сочи готовится к открытию первая на юге России общедоступная школа беговых лыж и биатлона. Площадка, ранее предназначенная для тренировок профессионалов, теперь станет доступна новичкам без опыта катания на беговых лыжах и навыков пневматической стрельбы, сообщает пресс-служба администрации Сочи. В программе школы запланированы регулярные занятия для детей и взрослых, ежемесячные бесплатные мастер-классы и любительские соревнования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

На курорте «Газпром Поляна» начала работу горнолыжная школа Riders School. Учреждение принимает учеников от трех лет, предлагая индивидуальные, групповые и семейные занятия, а также пятидневный лагерь для юных горнолыжников и сноубордистов.

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко отметил: «Наши горнолыжные курорты все больше ориентируются на активный семейный отдых. Программы этого года рассчитаны на совместное пребывание и индивидуальные предпочтения членов семьи разных поколений».

Запуск спортивных активностей на курорте «Газпром Поляна» планируется к 20 декабря при формировании необходимого снежного покрова. В горном кластере Сочи в сезоне 2024/25 будут функционировать 122 горнолыжные трассы общей протяженностью 174 км и 64 современных подъемника. Все курорты предложат услуги горнолыжных школ с профессиональными инструкторами для взрослых и детей.

Вячеслав Рыжков