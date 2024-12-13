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В горах Сочи ввели круглосуточную расчистку дорог из-за снегопадов

За последние сутки в горном кластере Сочи выпало более 17 мм снега, что потребовало круглосуточной работы дорожных служб. В расчистке улиц задействовали бригады федеральных, региональных и городских организаций, сообщает администрация курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

За это время использовали 258 тонн противогололедных материалов, задействовали 58 рабочих и 57 единиц техники. Водителям настоятельно рекомендуют передвигаться исключительно на зимней резине, соблюдать дистанцию и выбирать безопасный скоростной режим.

По данным синоптиков, сложные погодные условия сохранятся до 18 декабря. Низкая температура воздуха, снегопады и дожди создают дополнительную нагрузку на дорожные службы и жителей региона.

Кроме того, в Сочи и на федеральной территории Сириус продлили штормовое предупреждение. С 16 по 18 декабря синоптики прогнозируют сильные дожди, переходящие в ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 23 м/с. В горных районах ожидаются обильные снегопады, возможны подъемы уровня воды в реках и селевые потоки.

МЧС обращается к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать меры безопасности. Специалисты рекомендуют оставаться в помещениях, избегать нахождения под деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередач. Автовладельцам советуют позаботиться о сохранности имущества и избегать парковки под шаткими конструкциями.

«Ъ-Сочи» писал, что в пятницу вечером, 13 декабря, температура воздуха на побережье Абхазии опустится до -2 градусов, порывы ветра могут достигать 21 м/с. В горных районах температура опустится до -7 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега.

Мария Удовик

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